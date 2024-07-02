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Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına başladı. Düzce'ye gelen yeşil-beyazlılar Topuk Yaylası'nda top başı yaptı. Oyuncularıyla toplantı yaparak sezonu açan teknik direktör İsmet Taşdemir, 'Yeni sezon camiamıza, Türk futboluna hayırlı olsun. Çok iyi bir kamp dönemi geçireceğimize inanıyorum. Süper Lig'e hazır bir şekilde giriş yapabilmek için yoğun bir dönem yaşayacağız' dedi. Bodrum FK, 31 Temmuz'a kadar Düzce'de çalışacak. Ege ekibi burada 5 ya da 6 hazırlık maçı oynayacak.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına başladı.

Düzce'ye gelen yeşil-beyazlılar Topuk Yaylası'nda top başı yaptı. Oyuncularıyla toplantı yaparak sezonu açan teknik direktör İsmet Taşdemir, "Yeni sezon camiamıza, Türk futboluna hayırlı olsun. Çok iyi bir kamp dönemi geçireceğimize inanıyorum. Süper Lig'e hazır bir şekilde giriş yapabilmek için yoğun bir dönem yaşayacağız" dedi.

Bodrum FK, 31 Temmuz'a kadar Düzce'de çalışacak. Ege ekibi burada 5 ya da 6 hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İsmet Taşdemir Topuk Yaylası Futbol Bodrum Düzce Ege Spor Güncel Haberler

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