Bodrum FK'da Bahis Skandalı: 4 Futbolcu PFDK'ya Sevk Edildi

TRENDYOL 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü'nde 10 Kasım'da başlatılan ilk soruşturmada bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Ali Aytemur 45 gün, Berşan Yavuzay ise 3 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılırken, Gökdeniz Bayrakdar ve Yusuf Sertkaya da ceza ile karşı karşıya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi uyarınca Gökdeniz Bayrakdar ve Yusuf Sertkaya da PFDK'lık oldu. Gökdeniz ve Yusuf'un 1024 futbolcunun haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu tespit edildi.

TFF'den yapılan resmi açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan soruşturması tamamlanan 27 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir. Soruşturması devam eden 20 futbolcu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazının cevabı beklenmekte olup, gelecek cevaplar doğrultusunda disiplin sevk süreci tamamlanacaktır" denildi.