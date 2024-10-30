Bodrum FK, Volkan Demirel ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Bodrum FK'da Volkan Demirel imzaladı

Fırat AKAY / BODRUM, - SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikten sonra tecrübeli çalıştırıcı İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran Bodrum Futbol Kulübü, Volkan Demirel ile resmi sözleşme imzaladı. Bodrum İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen törenle Demirel 3 yıllığına yeşil-beyazlıların başına geçti. Kulüpten yapılan açıklamada da, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ailemize hoş geldin Volkan Demirel" ifadelerine yer verildi. Yıllarca Fenerbahçe ve milli takımın kalesini koruyan Volkan Demirel, teknik adamlık kariyerine 2021 yılında Fatih Karagümrük'te başladı. 2022 yılında Hatayspor'un başına geçen ve deprem felaketiyle sarsılan Demirel, geçtiğimiz mayıs ayında görevini bırakmıştı.

İmza töreninde bulunan Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, Demirel'in başarılı olacağını söyledi. Volkan Demirel'in evladı ve kardeşi gibi olduğunu vurgulayan Öztürk, "Hocamız sürekli görüştüğümüz bir dostumuz. Bu vesilesiyle arımıza hoş geldin diyoruz, Bodrumsporumuz için inşallah hayırlı olur diye düşünüyoruz. Kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz" dedi. Volkan Demirel'i Bodrum'da görmekten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Fikret Öztürk, "Hocamızı aramızda görmekten son derece mutluyuz. İsmet hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisi 3 yılda bize 2 kupa aldırdı. 2'nci Ligden, 1'inci Lig'e ve oradan Süper Lige çıkardı. Veda töreninde ben yoktum, hocamız güzel anılarla aramızdan ayrıldı. Kan değişikliğinde fayda olduğunu düşündüğümüz için Volkan kardeşimi göreve getirdik" diye konuştu.

"BURAYA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Bodrum FK için hedefleri olduğunu belirten Volkan Demirel ise buraya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. İsmet Taşdemir'e emekleri için teşekkür ederek sözlerini sürdüren Demirel, "Buradan İsmet hocama bir paragraf açmak istiyorum. Takımın buralara gelmesinde en büyük katkı kendisinindir. Kapılarımız her zaman açıktır. Bu inşa ettiği değeri onunla beraber her zaman konuşarak, tartışarak bir yerlere getirmeye çalışacağız. İsmet hocamızla görüşüp alışverişimizi yapacağız, fikrimizi alacağız. Başkanım ve yönetimimiz bana değer verdiler, buraya çağırdılar. Ben de buraya 3 yıllık bir proje için geldim. Bu proje içerisinde hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda Bodrum FK'yı düşündüğümüz yerlere götürmek için elimizden geleni ben ekibimim yapmak için buradayız. Ben buraya aidiyet duygusunu hissederek geldim. Hep birlikte Bodrum FK'yı daha yukarlara taşımaya çalışacağız. Aidiyet duygusu hissettiğimiz bir yerde elimizden ne gelirse ekibimle yapmaya çalışacağız. Takımla tanışacağız, istişare edeceğiz" diye konuştu.