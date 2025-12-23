Haberler

Bodrum FK-Amedspor maçının ardından gerginlik çıktı

Bodrum FK'nın Amedspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta, taraftarlar arasında arbede çıktı. Polis ve jandarma olaylara müdahale ederken, şehirdeki gerginlik sürmeye devam etti.

BODRUM FK 1'inci Lig 18'inci hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Amedspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma öncesi iki takım taraftarı arasında arbede çıktı. Taraftarlar birbirlerine şişe attı, polis ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirdi. Maçın ardından stadı terk eden taraftarlar arasında yaşanan gerginlik devam etti. Hasan Reşat Öncü Caddesi'nde toplanan taraftarlar karşılıklı tezahürat yaptı. Polis ve jandarma ekipleri taraftarlar arasında barikat kurarak gerilimin artmasını engelledi. Bölgede TOMA hazır bekletildi. Öte yandan, hareket halinde olan içerisinde taraftarların olduğu otobüsün ise camına taş atıldı ve cam kırıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonrası yoğunluk güvenlik önlemleri arasında Amedspor taraftar otobüsleri bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
