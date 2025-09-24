Haberler

Bodrum FK, Vanspor FK'yi 2-0 Geçti

Bodrum FK, Vanspor FK'yi 2-0 Geçti
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, sahasında Vanspor FK'yi 2-0 mağlup etti. Goller, Seferi tarafından 21. ve 60. dakikalarda kaydedildi.

Maçtan dakikalar

21. dakikada Fredy'nin sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Seferi kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

60. dakikada Fredy'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Seferi'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Berkay Erdemir, Şenol Bektaş, Ahmet Türkeş

Bodrum FK: Diogo, Omar (Berşan Yavuzay dk. 79), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah (Mustafa Erdilman dk. 85), Ahmet Aslan (Yusuf Sertkaya dk. 79), Seferi, Fredi, Dimitrov (Brazao dk. 79), Ali Habeşoğlu (Celal Dumanlı dk. 69)

Yedekler: Bahri Can Tosun, Brazao, Enes Öğrüce, Furkan Apaydın, İsmail Tarım, Ege Bilsel

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Faruk Can Genç (Anestis dk. 46), Francesc (Mehmet Manış dk. 65), Zan (Berk Can Kara dk. 81), Mehmet Özcan, Junior (Aliou dk. 64), Silva, Embolo

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Medeni Bingöl, Batuhan Kör, Hasan Bilal, Güvenç Usta, Erdem Seçgin

Teknik Direktör: Hakan Kutlu,

Goller: Seferi (dk. 21 ve 60) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Ali Aytemur, Fredy (Bodrum FK), Silva, Sabahattin, Mehmet Özcan (Vanspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
