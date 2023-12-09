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Bodrum FK Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı

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Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde sahasında Tuzlaspor'la son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 64'üncü dakikasında Kenan, yeşil-beyazlıları öne geçirdi: 1-0. Karşılaşmanın 90+5'inci dakikasında sahneye çıkan Ahmethan, takımına beraberliği getirdi. Son saniye golüyle galibiyeti kaçıran Bodrum FK 25 puana yükselirken, düşme potasındaki Tuzlaspor puanını 13'e çıkardı.

Fırat AKAY / BODRUM,

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hüsnü Emre Çelimli, Seyfettin Ünal

BODRUM FK: Sousa - Üzeyir, Süleyman (Dk.46 Omar İmeri), Celustka, Ali, Musah Mohammed, Burak, Samet, Celal (Dk. 58 Pedro), Gökdeniz (Dk. 73 Muhammed Gönülaçar), Kenan (Dk. 88 Haqi Osman)

TUZLASPOR: Ferhat - Awuku (Dk. 71 Mata), Hasanalizada, Adeniyi, Muhammed (Dk. 80 Hikmet), Mahamadou Ba (Dk. 71 Aminu Umar), Sadık, Togui (Dk. 80 Yahaya), Gökhan, Mehmet, Bangoura (Dk. 89 Ahmethan)

GOLLER: Dk. 64 Kenan (Bodrum FK), Dk. 90+5 Ahmethan (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Awuku, Mata, Gökhan (Tuzlaspor) Omar İmeri, Muhammed Gönülaçar (Bodrum FK)

Bodrum Futbol Kulübü, 1'inci Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde sahasında Tuzlaspor'la son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 64'üncü dakikasında Kenan, yeşil-beyazlıları öne geçirdi: 1-0. Karşılaşmanın 90+5'inci dakikasında sahneye çıkan Ahmethan, takımına beraberliği getirdi. Son saniye golüyle galibiyeti kaçıran Bodrum FK 25 puana yükselirken, düşme potasındaki Tuzlaspor puanını 13'e çıkardı.

40'ıncı dakikada Bodrum FK atağında Mohemmed'in şutunda Tuzlaspor savunmasına çarpan top az farkla kornere gitti.

64'üncü dakikada Bodrum FK öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Kenan ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

90+5'inci dakikada Tuzlaspor beraberliği yakaladı. Bodrum FK ceza alanına Yahaya'nın gönderdiği topa kafa vuran Ahmethan fileleri sarstı: 1-1.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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