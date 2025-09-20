Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz: 'Vanspor Maçına En İyi Şekilde Hazırlanacağız'

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Buradan beklemediğimiz bir skorla ayrıldık. Artık bu maçı geride bırakıp hafta içinde oynayacağımız Vanspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Öncelikle çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarımızı sevindirmek istiyorduk. Maalesef olmadı. Aslında maça da iyi başlamıştık. Geçiş topu hakimiyeti bizdeydi ama geçiş oyunlarındaki pozisyonlardan birinde golü yedik. Buradan beklemediğimiz bir skorla ayrıldık. Artık bu maçı geride bırakıp hafta içinde oynayacağımız Vanspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp oradan 3 puanla ayrılıp, tekrar üst sıraları kovalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA