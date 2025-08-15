Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer Transfer Sürecine Dair Değerlendirmelerde Bulundu

1'inci Lig'de sezona evinde Pendikspor'la 1-1 berabere kalarak başlayan Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör Burhan Eşer, Sivasspor deplasmanı öncesi transferle ilgili açıklama yaptı. Süper Lig'den düştükten sonra yabancı kontenjanı nedeniyle takımda sözleşmesi devam eden oyuncularla ilgili sıkıntıları olduğunu hatırlatan Burhan Eşer, "Transfer dönemi devam ediyor ve her an her şey olabilir. Gidenler de olabilir gelenler de olabilir, her sürprize açık olmak gerekir. Puşcaş ve Okita halen kadromuzda yer alıyor. Alt lige düştüğümüz için yabancı oyuncu sayımız ile ilgili sıkıntılarımız var. İkisi de profesyonel oyuncularımız ve bizimle beraber çalışıyorlar. Görüştükleri takımlar var, onlarla anlaşabilirlerse ayrılabilirler, süreç neyi gösterir göreceğiz" dedi.

Bodrum FK sezon öncesi Üzeyir, Erkan, Süleyman, Bardhi, Gökhan, Celustka, Haqi Osman, Halil İbrahim, Eray, Ali Eren, Herelle olmak üzere 4'ü yabancı 11 isimle yollarını ayırıp yalnız Ali Habeşoğlu ve Berşan Yavuzay'ı almıştı. Yeşil-beyazlılarda pazar günü Sivasspor maçında kazanan taraf olmak istediklerini söyleyen Burhan Eşer, "Geçen hafta alınan beraberlik bizim için iç sahada 2 puan kayıp olarak görünüyor. Ligin ilk maçları hep zor olur, ona rağmen 4-5 net pozisyon vardı ve galibiyete yakın olan taraf bizdik. Lig uzun maraton, oyun anlamında bence sahada istediğimiz şeyleri yaptık. Oyuncularımın isteği ve arzusu bizim için önemliydi. Sivasspor köklü bir camia, her zaman zor bir deplasman. Ben de orada uzun yıllar bulundum ve yakından takip ediyorum. Sivas her zaman iyi takım olmuştur. Biz de iyi hazırlanıyoruz inşallah oradan istediğimiz sonuçla ayrılırız" diye konuştu.