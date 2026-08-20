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Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer: Muğla Derbisinde Hedefimiz Mutlak 3 Puan

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer: Muğla Derbisinde Hedefimiz Mutlak 3 Puan
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TRENDYOL 1'inci Lig'de 3'üncü hafta karşılaşmasında cumartesi akşamı Muğla derbisinde Muğlaspor'u konuk edecek Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik patronu Burhan Eşer değerlendirmelerde bulundu.

TRENDYOL 1'inci Lig'de 3'üncü hafta karşılaşmasında cumartesi akşamı Muğla derbisinde Muğlaspor'u konuk edecek Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik patronu Burhan Eşer değerlendirmelerde bulundu. Antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Eşer, hedeflerinin mutlak 3 puan olduğunu söyledi. İlk 2 maçta istedikleri skorları alamadıklarını ifade eden Burhan Eşer, "Yeni bir takımız, genç oyuncularımız ve yeni transferlerimiz var. Transferlerimizin uyum sağlaması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Geçen haftaki İstanbulspor maçında 2-0 geriye düştük. Maçı 2-2'ye getirip galibiyeti de kaçırdık. Şu an zorlu bir süreç yaşıyoruz. Çünkü yeni bir oluşum içindeyiz. Transfer 4 Eylül tarihine kadar sürecek ve takım içinde hareketlilik olacak. Sabırlı olmamız gerekiyor" dedi.

Yönetime hücum transferi konusunda talepleri olduğunu anlatan Burhan Eşer, "Özellikle ön bölge için talebimiz var. Sakat oyuncularımız da bulunuyor. Ahmet, Celal, Ajeti ve Pedro gibi sakat oyuncularımız var. Bunlar bizim tecrübeli dediğimiz önemli oyuncular. Özellikle başkanımıza ve yönetimimize söylediğimiz transferler var. Bizim de teknik ekip olarak beklentilerimiz bulunuyor. Ancak öncelikle bizler saha içine odaklanmalıyız. Bizler şu an mevcut kadromuzun potansiyelini yukarı çıkarabileceğimiz kadar çıkarmak istiyoruz. Çünkü genç bir takımız. Bu genç oluşumun içine tecrübeli oyuncularımızı da katıp, onların harmanlanmasıyla beraber hem saha içinde hem saha dışında birlikteliği yakalamamız gerekiyor" diye konuştu.

DERBİ MÜCADELESİNDE DOSTLUK VURGUSU

Muğlaspor maçı öncesi dostluk vurgusu yapan Burhan Eşer, "Muğlaspor bizim kardeş takımımız. Gerçekten güzel bir derbi olacak ama bu maç dostluk, fair-play çerçevesinde olacak. Uzun bir aradan sonra ilk defa ligde karşılaşacağız. Geçen sene Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşmıştık. Bu derbi tüm Muğla'nın beklediği bir derbi. Artık arzuladığımız 3 puana kavuşmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

'TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ GENÇ OYUNCULARIMIZIN MOTİVASYONU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Taraftara da mesaj gönderen Eşer şu şekilde konuştu:

"Taraftarımızın desteği genç oyuncularımızın motivasyonu için çok önemli. Bodrum FK forması giyen her futbocuya sahip çıkacağız. Herkes çok kıymetli. Taraftarımız da bunu biliyor. Tüm gençlerimize Bodrum FK kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Gençlerimizin çok çabuk adapte olabilmesi için taraftar desteğine ihtiyacı var. Gençler hata yapabilirler ama destekle bu hataları düzeltir ve takıma katkı sağlarlar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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