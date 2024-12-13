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Bodrum FK, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti

Bodrum FK, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, sahasında Sivasspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Seferi ve Dimitrov'un golleriyle maçı kazanan Bodrum FK, Radakovic'in kırmızı kart gördüğü anların ardından üstünlüğünü sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol kanattan Dimitrov'un ortasında ön direkte Seferi'nin vuruşunda kaleci Ali Şaşal topu çeldi.

49. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Dimitrov'un pasında kale önünde Seferi, topu ağlara yolladı. 1-0

71. dakikada ceza sahası içinde Radakovic'in Gökdeniz'e yaptığı faul sonrası hakem VAR'da pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Radakovic de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

76. dakikada beyaz noktanın başına geçen Dimitrov topu filelerle buluşturdu. 2-0

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu

Bodrum FK: Diogo Sousa, Taylan Antalyalı, Üzeyir Ergün (Ege Bilsel dk. 82), Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar (Brazao dk. 90), Puşcaş (Dimitrov dk. 46), Fredy (Enes Öğrüce dk. 90 +5), Seferi (Haqi 90 +5)

Yedekler: Samet Yalçın, Kenan Özer, Ahmet Aslan, Gökhan Akkan, Oğulcan Başol

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, Camara, Radakovic, Poungouras, Charisis, Koita (Bekir Böke dk. 90), Rodrigues (Emrah Başsan dk. 77), Turgunbayev (Oğuzhan Aksoy dk. 90), Manaj

Yedekler: Hüseyin Arslan, Özkan Yiğiter, Pritchard, Menig, Alaaddin Okumuş, Emirhan Başyiğit, Balde

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Seferi (dk. 49), Dimitrov (dk. 76 pen.) (Bodrum FK)

Kırmızı kart: Radakovic (dk. 73) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Ondrej Celustka, Gökdeniz, Dimitrov (Bodrum FK), Turgunbayev (Sivasspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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