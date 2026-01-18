Sipay Bodrum FK evinde Sivasspor'la oynayacak

Haberler

1'inci Lig'de son 5 maçını kazanamayan Bodrum FK, Konyaspor'a yenilerek moral bulamadan Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Burhan Eşer, takımın iç sahada taraftar desteğiyle galibiyet almayı hedeflediğini vurguladı.

1'inci Lig'de son 5 maçını kazanamayan, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta karşılaşmasında ise Konyaspor'a yenilen Sipay Bodrum FK yarın sahasında Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Üst üste yaşadığı kayıpların ardından zirve yarışında geriye düşen Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer, mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Sivasspor bu ligin iyi takımlarından biri. İç sahada taraftarımızın desteğiyle, son haftalarda alamadığımız galibiyeti Sivasspor maçıyla almak istiyoruz. Üç puanla yeni bir serinin başlangıcını hedefliyoruz" dedi.

