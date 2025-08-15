Bodrum FK Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK Sivasspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Sivasspor'un zorlu bir deplasman olduğunu belirtti ve galibiyet hedefiyle iyi hazırlandıklarını vurguladı. Ayrıca, genç oyuncu Enes Öğrüce de takımın bu sezon Süper Lig hedefinde daha iddialı olduğunu ifade etti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Sivasspor köklü bir camia, her zaman zor bir deplasmandır. Biz de iyi hazırlanıyoruz, inşallah istediğimiz sonuçla döneceğiz" dedi.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında sahasında aldığı beraberlik sonrası galibiyet arayışında olan yeşil-beyazlılar, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

"Sivasspor zor bir deplasman"

Zorlu maç öncesinde değerlendirmelerde bulunan Burhan Eşer, "Sivasspor köklü bir camia, her zaman zor bir deplasmandır. Orada uzun yıllar bulundum, yakından tanıyorum. Biz de iyi hazırlanıyoruz, inşallah istediğimiz sonuçla döneceğiz" dedi.

"Her an her şey olabilir"

Transfer sürecine de değinen Eşer, "Geçen hafta aldığımız beraberlik bizim için 2 puan kayıptı. Buna rağmen 4-5 net pozisyon bulduk, galibiyete yakındık. Lig uzun bir maraton; oyuncularımın istek ve arzusu memnuniyet verici. Transfer dönemi devam ediyor. Giden de olabilir gelen de. Her an her şey olabilir. Puşcaş ve Okita bizimle çalışıyor ancak yabancı kontenjanı nedeniyle görüştükleri kulüplerle anlaşmaları halinde ayrılabilirler" ifadelerini kullandı.

Enes Öğrüce: "Bu sene daha iddialıyız"

Yeşil-beyazlı ekibin genç oyuncusu Enes Öğrüce ise hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirterek, "Geçen sene belki istediğimiz yerde bitiremedik ama çok şey öğrendik. Bu sezon daha iddialıyız, ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz. Sivasspor deplasmanında galibiyet alıp lige güçlü bir giriş yapmak istiyoruz. Hocam şans verirse sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde bir deprem daha
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Nihal Candan'ın vefatının ardından Bahar Candan'dan tepki çeken hareket

Ablası toprağa verileli iki ay bile olmadı! Paylaşımı tepki çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı

"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay! Ağaç dalına para ve bir not bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.