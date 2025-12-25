Haberler

Bodrum FK, Sarıyerspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor

Bodrum FK, Sarıyerspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor
1'inci Lig'de Bodrum FK, Sarıyerspor ile zorlu bir deplasmanda karşılaşarak 3 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi ve şampiyonluk yarışında avantaj sağlamayı hedefliyor. Teknik Direktör Burhan Eşer, devre arasında transfer yapacaklarını açıkladı.

1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında cumartesi günü deplasmanda Sarıyerspor ile karşılaşacak Bodrum FK kazanıp hem 3 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hem de şampiyonluk yarışında devreyi avantajlı bitirmeyi hedefliyor. Devre arasında transfer çalışmalarının olacağını ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Geçen hafta Amedspor'la sahamızda 0-0 berabere kaldık, zor bir rakibe karşı oynadık. Kazanmak için bütün mücadelemizi verdik. İlk ayrı istediğimiz oyunu sahaya yansıtıp ikinci yarı zaman zaman düşüşler oldu. İçeride yenilmemek önemli, oyuncularım çok iyi mücadele etti. Önümüzde Sarıyer maçı var. İyi bir takım, iç sahada coşkulu bir takıma karşı oynayacağız. Servet Çetin hocanın gelişinden sonra iyi bir ivme yakaladı. Uzun süredir deplasmanda kazanamamamız vardı inşallah onu bu hafta kapatacağız. İstemediğimiz bazı sakatlıklar ve eksiklikler oldu, Amedspor maçında ofansif anlamda hamle gücümüz çok az. Yönetimimizle konuşacağız devre arasında transfer arayışlarımız olacak" dedi.

