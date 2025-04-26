Bodrum FK, Samsunspor'a 2-1 Mağlup Oldu

Fırat AKAY / BODRUM,

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Mehmet Akıncık

BODRUM FK: Sousa – Üzeyir (Dk.60 Ege), Ajeti, Ali, Cenk, Taylan (Dk.88 Celal), Ahmet (Dk.76 Gökdeniz), Fredy, Okita (Dk.60 Musah Mohammed), Bardhi, Seferi (Dk.60 Puşcaş)

SAMSUNSPOR: Okan – Zeki (Dk.69 Celil), Rick Van Drongelen, Satka, Marc Bola (Dk.69 Soner), Yunus Emre (Dk.79 Mouandilmadji), Holse, Ntcham, Emre (Dk. 88 Muja), Schindler, Dimata

GOLLER: Dk. 4 Ahmet (Bodrum FK), Dk. 11 (P) Ntcham, Dk. 38 Dimata Samsunspor )

SARI KARTLAR: Ntcham, Okan, Drongelen, Holse ( Samsunspor ), Ajeti, Fredy (Bodrum FK)

SÜPER Lig 33'üncü hafta mücadelesinde Bodrum FK evinde Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golünü 4'üncü dakikada Ahmet Aslan, konuk takımın gollerini 11'inci dakikada penaltıdan Ntcham, 38'inci dakikada Dimata kaydetti. Bu sonuçla düşme hattındaki Bodrum temsilcisi 34 puanda kalırken, 5 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Samsunspor 54 puana ulaştı.

4'üncü dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Bardhi'nin pasında topla buluşan Ahmet'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

10'uncu dakikada Samsunspor atağında ceza sahası içinde Seferi'nin elle oynaması üzerine hakem VAR'a gitti. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

11'inci dakikada Ntcham'ın penaltı vuruşunda Samsunspor beraberliği yakaladı: 1-1.

38'inci dakikada Samsunspor atağında ceza sahası içinde Dimata'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

59'uncu dakikada Samsunspor atağında Ntcham'ın sert vuruşunda Sousa'nın müdahalesiyle top kornere çıktı.

77'nci dakikada Bodrum FK atağında Fredy'nin ceza sahasına yaptığı ortada Puşcaş'ın kafa vuruşunda Yunus Emre topu çizgiden tekrar oyun alanına çıkardı.

90'ıncı dakikada Bodrum FK atağında ceza sahasında yaşanan karambolde Bardhi kale önüne sert vuruş yaptı, Okan'ın müdahalesiyle top yeniden oyun alnına dönerken Puşcaş'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

90+8'inci dakikada Bodrum FK atağında Celal'in şutunda Mouandilmadji'nin elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+10'uncu dakikada VAR incelemesine giden hakem penaltıyı iptal etti.

90+11'inci dakikada Bodrum FK'lı yönetici sahaya girerek hakem kararına itiraz etti, polis ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sahadan dışarı çıkarıldı. Müsabaka Samsunspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.