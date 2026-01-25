Bodrum FK, Sakarya'da çıkış arayacak

TRENDYOL 1'inci Lig'de son maçında evinde Sivasspor'a 2-1 kaybedip galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve zirve yarışının uzağında kalan Bodrum Futbol Kulübü yarın deplasmanda Sakaryaspor'un rakibi olacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Davut Dakul Çelik'in yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Bodrum FK'da geçen hafta kırmızı kart gören stoper Arlind Ajeti forma giyemeyecek. Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Son haftalarda taraftarımızı üzdük. Sakaryaspor önemli bir camia, kendilerine saygı duyuyoruz. Biz işimize odaklanıp mutlak 3 puan hedefleyeceğiz. Kazanıp üzerimizdeki kara bulutları dağıtacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

