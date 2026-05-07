Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 2 Pendikspor: 0

Trendyol 1. Lig'in Play-off çeyrek finalinde Bodrum FK, Pendikspor'u sahasında 2-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Bodrum ekibi, yarı finalde Çorum FK ile karşılaşacak.

Maçtan dakikalar

55. dakikada Hotic'in sol kanattan kullandığı kornerde Soldo ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0.

81. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Habeşoğlu'nun kafa pasında topu önünde bulan Seferi, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ömer Faruk Turgay, Özcan Sultanoğlu, Osman Gökhan Bilir

Bodrum FK: Diogo Sousa, Omar Imeri (Cenk Şen dk. 90+3), Ajeti, Ali Aytemur, Mustafa Erdilman, Brazao (Gökdeniz Bayrakdar dk. 87), Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya, Hotiç (Ege Bilsel dk. 79), Ali Habeşoğlu, Seferi (İsmail Tarım dk. 90+3)

Yedekler: Haqi, Alper Potuk, Mert Yılmaz, Bahri Tosun, Furkan Apaydın, Emirhan Arkutcu

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Sequeira, Kitsiou, Yiğit Fidan, Hakan Yeşili (Hüseyin Maldar dk. 85), Thuram (Harris dk. 80), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Denic, Görkem Bitin (Wilks dk. 73)

Yedekler: Berkay Sülüngöz, Hamza Akman, Enis Safin, Efehan Pekdemir, Furkan Doğan, Tarık Tekdal, Utku Yuvakuran

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Soldo (dk. 55 k.k.), Seferi (dk. 81) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Soldo, Denic, Kitsiou, Yiğit Fidan (Pendikspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
