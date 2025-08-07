Bodrum FK, Pendikspor ile Sezonu Açıyor

1'inci Lig ilk hafta karşılaşmasında sahasında Pendikspor'u konuk edecek Bodrum FK sezonun açılış maçında galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Rakibiyle Bodrum İlçe Stadı'nda pazar günü saat 21.30'da karşılaşacak yeşil-beyazlılarda ilk resmi maçına çıkacak teknik direktör Burhan Eşer, yeni bir başarı hikayesi yazmak istiyor. Pendikspor karşısında sevinen taraf olmak istediklerini ifade eden Burhan Eşer, "1'inci Lig aşina olduğumuz ama çok sevdiğimiz bir lig değil. Bu ligde şampiyon olduk. Yeni bir serüven ve yeni bir hikaye başlıyor. Biz de yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız. Bodrumspor hikaye yazmayı sever. Bir roman, bir hikaye çok tutulduğu zaman ikinci basılır. Biz bundan önce bir hikaye yazmıştık, o çok tutuldu. Şimdi yeniden bir hikaye yazacağız" dedi.

"Eski fabrika ayarlarımıza geri dönüyoruz" diyen Eşer, "Mazisi çok geçmişe dayanan bir kulüp burası, her ne kadar burası tatil beldesi olarak anılsa da artık Bodrumspor gerçeği var. Pendik maçı ilk maç ve ilk maçlar her zaman zordur. Rakibimizin nasıl oynadığını ve hazırlık maçlarını takip ettik. Biz sahada var gücümüzle, her şeyimizle keyif veren bir futbol ile oyunu iki yönlü oynayan bir takım yaratıyoruz. Güzel bir kamp sezonu geçirdik. Ufak tefek sakatlıkların dışında büyük bir sakatlık yaşamadık. Hazırız, çalışmalarımız devam ediyor. Sezonun ilk maçında inşallah taraftarımıza ve camiamıza güzel bir galibiyetle başlamak istiyoruz. Ofansif anlamda hem bireysel hem de takım organizasyonları anlamında çalışmalarımız var. Bu sene farklı olacak, golü takım halinde atacağız" diye konuştu.

BAŞKAN DEMİR: TARAFTARIMIZLA EL ELE VERECEĞİZ, TAKIMIMIZI DESTEKLEYECEĞİZ

Taraftarın önemine vurgu yapan Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hazırlık maçlarımız oldu. Hedefimize doğru arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Maç öncesi motivasyon olsun diye arkadaşlarımızın yanına geldim. Süper Lig'i istiyoruz, tadı damağımızda kaldı. İnşallah çocuklarla beraber bu hedefe ulaşacağız. Pendikspor karşısında galibiyet hedefliyoruz, inşallah iyi sonuç alacağız. Taraftarımızın ilk maçımızda yanımızda olmasını istiyoruz. Bütünleşelim, takımımızı yalnız bırakmayalım. Taraftarımızla beraber el ele vereceğiz takımımızı destekleyeceğiz. Kombine bilet fiyatlarının yüksekliği diğer takımlarla mukayese edildiğinde bizim stadımız küçük, diğer takımların büyük stat rakamları var. 15-20 bin kişilik statlardaki rakamlarla bizim 4 bin kişilik stadımızdaki rakamların aynı olması beklenemez. Bu konuda anlayış rica ediyor ve yanımızda olsun istiyoruz. İnşallah stadı da dolduracağız" dedi.

BERŞAN YAVUZAY ÇOK MUTLU

Bodrum FK'nın genç yıldızı Berşan Yavuzay ise, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Hala hedefi olan bir takım ve tekrar Süper Lig'e çıkmak istiyor. Bende yoğun bir tempodan geldim. O tempoyu burada devam ettirmek istiyorum. Hocamızın vereceği formayı elimden geldiğince sahaya yansıtmak istiyorum. Elimden geleni yapacağım. Faydalı olup şampiyon olacağız" diye görüş belirtti.