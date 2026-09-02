Bodrum FK, İlk Galibiyet İçin Erokspor'u Ağırlayacak
Trendyol 1'inci Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Bodrum Futbol Kulübü, yarın saat 20.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda Turka Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Raşit Yorgancılar yönetecek. Bilet fiyatları 148 ile 448 TL arasında değişirken, teknik direktör Burhan Eşer, genç takımın sabırla ilk galibiyeti alarak çıkışa geçmek istediğini söyledi.
TRENDYOL 1'inci Lig'de oynadığı 4 maçta 1 yenilgi ve 3 beraberlik alıp alt sıralarda yer bulan Bodrum Futbol Kulübü yarın hafta içi mesaisinde Turka Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 448, maraton 248, kuzey ve güney kale arkaları 148, misafir tribün ise 190 TL olarak belirlendi. Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, ilk galibiyetlerini almak için mücadele edeceklerini belirterek, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Genç takımız, elbette sabıra ihtiyacımız olacak ama bu maçı kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.