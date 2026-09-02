Haberler

Bodrum FK, İlk Galibiyet İçin Erokspor'u Ağırlayacak

Bodrum FK, İlk Galibiyet İçin Erokspor'u Ağırlayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1'inci Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Bodrum Futbol Kulübü, yarın saat 20.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda Turka Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Raşit Yorgancılar yönetecek. Bilet fiyatları 148 ile 448 TL arasında değişirken, teknik direktör Burhan Eşer, genç takımın sabırla ilk galibiyeti alarak çıkışa geçmek istediğini söyledi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de oynadığı 4 maçta 1 yenilgi ve 3 beraberlik alıp alt sıralarda yer bulan Bodrum Futbol Kulübü yarın hafta içi mesaisinde Turka Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 448, maraton 248, kuzey ve güney kale arkaları 148, misafir tribün ise 190 TL olarak belirlendi. Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, ilk galibiyetlerini almak için mücadele edeceklerini belirterek, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Genç takımız, elbette sabıra ihtiyacımız olacak ama bu maçı kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 milyon euroluk yıldız tesise çöp poşetiyle geldi! Görenler şaştı kaldı

İlk başta dilenci zannedebilirsiniz ama işin aslı çok başka
İş için İstanbul'a geldi, hayatının şokunu yaşadı! Dövüp gasp ettiler

Kim bunlar? İş için İstanbul'a gelen vatandaşa kabusu yaşattılar
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil

30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan tatil pozları!

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan Tatil Pozları!
Türkiye’de tasfiye sürecindeki BingX, fenomenlerle referans çalışmalarına devam ediyor

BingX, fenomenlerle referans çalışmalarına devam ediyor
Doktor İhmali küçük çocuğu felç bıraktı! Ama yaşam mücadelesini bırakmadı

Yapay zekanın bildiğini doktor bilemedi! Çocuğun hayatıyla oynadılar