Bodrum FK, İlk Galibiyet İçin Erokspor'u Ağırlayacak

TRENDYOL 1'inci Lig'de oynadığı 4 maçta 1 yenilgi ve 3 beraberlik alıp alt sıralarda yer bulan Bodrum Futbol Kulübü yarın hafta içi mesaisinde Turka Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 448, maraton 248, kuzey ve güney kale arkaları 148, misafir tribün ise 190 TL olarak belirlendi. Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, ilk galibiyetlerini almak için mücadele edeceklerini belirterek, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Genç takımız, elbette sabıra ihtiyacımız olacak ama bu maçı kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı