Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 1 Manisa FK: 2
Trendyol 1. Lig 27. haftasında Bodrum FK, sahasında Manisa FK ile karşılaştı. Manisa FK'nın Ayberk ve Diony'nin golleri ile kazandığı maçta, Bodrum FK'nın Hotic'in penaltı golüyle eşitliği sağlaması yeterli olmadı.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

15. dakikadaki Manisa FK atağında Toure'nin uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ayberk düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

87. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Hotic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

90+3. dakikada Osman'ın sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta arka direkte bulunan Diony'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Hakemler: Süleyman Bahadır, İbrahim Ethem Potuk, Oğuzhan Yazır

Bodrum FK: Bahri Tosun, Omar Imeri (Mert Yılmaz dk. 90+4), Ajeti, Ali Aytemur, Mustafa Erdilman (Yusuf Sertkaya dk. 74), Brazao, Ahmet Aslan (Ege Bilsel dk. 74), Hotic, Cenk Şen, Ali Habeşoğlu, Seferi

Yedekler: Haqi, Berşan Yavuzay, Sıraç, Adem Metin Türk, Furkan Apaydın, Rüzgar Mehmet Adıyaman, Enes Öğrüce

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Manisa FK: Vedat Karakuş, Herelle, Kubilay Sönmez, Umut Erdem, Ayberk Karapo, Vargas (Adekanye dk. 15) Lindseth, Benrahou (dk. 68), Toure, Yusuf Talum (Osman Kahraman dk. 90+1), Diony

Yedekler: Ada İbik, Emre Akboğa, Saim Sarp Bodur, Muhammed Kiprit, Yunus Emre Dursun, Ahmet Şen, Umut Can Aslan

Teknik sorumlu: Ahmet Pektaş

Gol: Hotic (dk. 87 pen.) (Bodrum FK), Ayberk (dk. 15), Diony (dk. 90+3) (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Omar Imeri, Brazao, Yusuf Sertkaya(Bodrum FK), Benrahou, Toure (Manisa FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
