Bodrum FK, kupada tur, ligde 3 puan için ter dökecek

Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın evinde Menemen FK'yı, Tredndyol 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasında ise 9 Aralık Cumartesi günü Tuzlaspor'u konuk edecek. Her iki karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, kupada tur atlayan taraf olmak isterken, ligde Tuzlaspor karşısında ise 3 puan alarak play-off hattında yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Bodrum FK, yarın evinde Menemen FK'yı konuk edecek. Bodrum ekibi, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında ise Tuzlaspor'u ağırlayacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde her iki maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte sakatlığı dolayısıyla sezonu kapatan Eren Albayrak'ın dışında, sakatlığı bulunan Cenk Şen, her iki maçta forma giyemeyecek. Yeşil-beyazlı ekip, kupada tur atlayan taraf olmak isterken, ligde Tuzlaspor karşısında 3 puan alarak play-off hattında yerini korumak istiyor. Öte yandan yeşil-beyazlı eki, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalarıyla Menemen FK hazırlılarını tamamladı. Bodrum temsilcisi, kupa karşılaşmasında yarın saat 13.30'da İlçe Stadı'nda Menemen FK ile tur için kozlarını paylaşacak.

Az forma giyen oyuncular sahada olacak

Menemen FK karşısında tur atlayan taraf olmak istediklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Menemen FK şampiyonluk için iyi ve güçlü bir ekip kurdu. Yılmaz hocanın gelişiyle beraber çıkıştalar. Her maç zor ama bizim de zorlukların üstünden gelme huyumuz var bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Yarınki maçta uzun zamandır az forma bulan arkadaşlarımız çok daha fazla forma şansı bulacaklar. Kupa maçını angarya olarak gördüğümüzden değil orayı da çok önemsiyoruz ve oynayacak olan arkadaşlarımıza güveniyoruz. Lige gelecek olursak da bu hafta Tuzlaspor ile karşılaşacağız. Tuzla takımı sıralama olarak ligde aşağıda ama oyuncu grubuyla ve oynadığı oyunla bunu hak ettiğini düşünmüyorum. Çoğu maçı talihsizce kaybettiler. Bizim için önemli bir maç olacak. Geçen haftaki galibiyetin taçlanabilmesi için bu maçtan galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Elimizden geleni yapıp maçı kazanmaya çalışacağız" dedi.

Takımın tecrübeli oyuncularından Süleyman Özdamar ise, "Kupa maçı bizim için önemli, az oynayan oyuncular süre alacak bende bunlardan bir tanesiyim. Kendimizi gösterme adına bizim şans, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Geçen hafta iyi bir oyun ve iyi bir mücadeleyle Şanlıurfa deplasmanından 3 puan aldık. Maçlarda iyi mücadele ile kazanmanın en büyük adayı olduk. Bizim için her maç final maçı gibi, Tuzlaspor'da play-off'ta yerimizi sağlamlaştırma adına kırılma maçı olacak ve 3 puanla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA