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Bodrum FK, Sarıyer'i 1-0 Mağlup Etti

Bodrum FK, Sarıyer'i 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, hazırlık maçında SMS Grup Sarıyer'i Gökdeniz Bayrakdar'ın attığı golle 1-0 yendi. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Bodrum FK yarın Topuk Yaylası'ndan ayrılacak.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum FK ile SMS Grup Sarıyer, hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, müsabakayı Bodrum FK, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bodrum FK ile Sarıyer, hazırlık müsabakasının ilk yarısında karşılıklı ataklara rağmen gol bulamadı. Maçın ikinci yarısında Bodrum FK, Gökdeniz Bayrakdar'ın ayağından bulduğu golle maçı 1-0 galip tamamladı. Bodrum FK'nin yarın kampı tamamlayarak Topuk Yaylası'ndan ayrılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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