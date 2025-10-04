Haberler

Bodrum FK, Hatayspor ile Karşılaşacak ve Bilet Gelirlerini Gazze'ye Bağışlayacak

Bodrum FK, Hatayspor ile Karşılaşacak ve Bilet Gelirlerini Gazze'ye Bağışlayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Futbol Kulübü, 1'inci Lig'de liderlik koltuğuna oturduktan sonra evinde Hatayspor ile karşılaşacak. Maç bilet gelirlerinin tamamı Gazze'deki çocuklar için bağışlanacak.

1'inci Lig'de geçen hafta Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda 4-0 yenerek bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturan Bodrum Futbol Kulübü, 9'uncu hafta maçında yarın evinde Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Davut Dakul Çelik'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 448, maraton 248, kale arkaları 148, misafir tribünü 190 TL olarak belirlenirken, kadın ve öğrenci taraftarlar için de biletlerin 48 TL'den satışa çıktığı açıklandı.

Bodrum ekibi, karşılaşmada elde edilecek bilet gelirinin tamamını İsrail'in saldırılarıyla insanlık dramının yaşandığı Gazze'deki çocuklara bağışlayacağını açıklayıp, tüm dünyanın gözünün çevrildiği Filistin'e duyarsız kalmadı. Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, 3 puanla düşme hattında yer alan Hatayspor karşısında iyi bir futbol ortaya koymak istediklerini belirterek, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Geçen hafta liderliği aldık, 17 puan topladık. Amacımız istikrarlı bir şekilde zirvede yer almak. Kazanıp milli maç arasına moralli girmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşı isyan ettiren radarlar için yeni uygulama geliyor

Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşın isyanı sonuç verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz

Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala büyük sürpriz
FIFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı! Açıklamaya tepki yağıyor

FIFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı! Açıklamaya tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.