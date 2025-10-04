Bodrum FK, Hatayspor ile Karşılaşacak ve Bilet Gelirlerini Gazze'ye Bağışlayacak

1'inci Lig'de geçen hafta Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda 4-0 yenerek bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturan Bodrum Futbol Kulübü, 9'uncu hafta maçında yarın evinde Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Davut Dakul Çelik'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 448, maraton 248, kale arkaları 148, misafir tribünü 190 TL olarak belirlenirken, kadın ve öğrenci taraftarlar için de biletlerin 48 TL'den satışa çıktığı açıklandı.

Bodrum ekibi, karşılaşmada elde edilecek bilet gelirinin tamamını İsrail'in saldırılarıyla insanlık dramının yaşandığı Gazze'deki çocuklara bağışlayacağını açıklayıp, tüm dünyanın gözünün çevrildiği Filistin'e duyarsız kalmadı. Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, 3 puanla düşme hattında yer alan Hatayspor karşısında iyi bir futbol ortaya koymak istediklerini belirterek, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Geçen hafta liderliği aldık, 17 puan topladık. Amacımız istikrarlı bir şekilde zirvede yer almak. Kazanıp milli maç arasına moralli girmek istiyoruz" dedi.