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Bodrum FK, genç orta saha Boran Başkan'ı transfer etti

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Bodrum Futbol Kulübü, ???????Trabzonspor altyapısında yetişen genç orta saha oyuncusu Boran Başkan'ı kadrosuna kattı.

Bodrum Futbol Kulübü, ??????? Trabzonspor altyapısında yetişen genç orta saha oyuncusu Boran Başkan'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor 19 yaş altı takımında sergilediği performansının ardından A takıma yükselen 2006 doğumlu futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, bordo-mavili ekibin 19 yaş altı takımında 55 resmi maçta forma giyen Boran Başkan'ın 12 gole imza attığı, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda ise 3 karşılaşmada görev alarak 1 gol kaydettiği belirtildi.

Hücum yönü ve mücadeleci oyunuyla dikkati çeken genç futbolcunun takıma önemli katkı sağlamasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Boran Başkan'a ailemize 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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