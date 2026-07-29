Bodrum FK, Emre Kaplan'la imzaladı
TRENDYOL 1'inci Lig takımlarından Bodrum Futbol Kulübü, bonservisi İstanbul Başakşehir'de olan sol bek Emre Kaplan'ı resmen kadrosuna dahil etti.
TRENDYOL 1'inci Lig takımlarından Bodrum Futbol Kulübü, bonservisi İstanbul Başakşehir'de olan sol bek Emre Kaplan'ı resmen kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlılar geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık geçiren 25 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, son olarak Ümraniyespor forması giyen ve bonservisi Başakşehir FK'da bulunan Emre Kaplan ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbol kariyerinde Başakşehir FK, Hatayspor, Adanaspor, Bandırmaspor ve Ümraniyespor formalarını terleten Emre Kaplan, ayrıca Türkiye U21 Milli Takımımız'da görev almıştır. Yeni yolculuğunda yeşil-beyaz formamızla kendisine başarılar diliyor, Bodrum FK ailesine hoş geldin diyoruz. Ailemize hoş geldin, Emre."