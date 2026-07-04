Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde yapılan antrenmanlarda kuvvet, pas ve dar alan maçları yer aldı. Kamp 14 Temmuz'a kadar devam edecek.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde güne salonda kuvvet çalışması yaparak başladı.
Ege ekibi, akşam antrenmanına ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas, top sürme ve kapma çalıştı.
İdmanın son bölümünde ise dar alanda minyatür kale maç yapıldı.
Bodrum FK'nin Topuk Yaylası kampı 14 Temmuz'a kadar sürecek.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde