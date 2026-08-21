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Bodrum FK ile Muğlaspor Yarın Derbide Karşı Karşıya

Bodrum FK ile Muğlaspor Yarın Derbide Karşı Karşıya
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TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk 2 haftada hanelerine 1'er puan yazdıran Muğla temsilcileri Bodrum Futbol Kulübü ve Muğlaspor yarın derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk 2 haftada hanelerine 1'er puan yazdıran Muğla temsilcileri Bodrum Futbol Kulübü ve Muğlaspor yarın derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda İbrahim Güner'in düdük çalacağı karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Ev sahibi Bodrum FK'da sakatlıkları süren Celal, Ajeti, Brazao ve Ahmet müsabakada görev alamayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 448, maraton 248, kuzey ve güney kale arkası ile misafir tribün 148 TL olarak belirlendi. İki takım son profesyonel lig müsabakasını 1995-1996 sezonunda 3'üncü Lig'de oynarken, Muğlaspor maçları 3-1 ve 3-0'lık skorlarla kazandı. Bodrum FK ve Muğlaspor son resmi müsabakada ise geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşırken, maçı 2-1 kazanan Bodrum FK rakibini eledi.

Ev sahibi Bodrum FK'nın teknik patronu Burhan Eşer, Muğlaspor'un kardeş kulüp olduğunu belirterek, "Öncelikle dostluğun kazandığı bir maç diliyorum. Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Muğlaspor karşısında iyi mücadele edip ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Genç bir takımız, taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız olacak" dedi.

KOŞUKAVAK: HÜCUMDA DAHA BECERİLİ, DAHA ÜRETKEN OLMAMIZ GEREKİYOR

Muğlaspor'un derbi öncesi yaptığı açıklamalarla tartışılan tecrübeli çalıştırıcı Yalçın Koşukavak ise henüz takım iskeletinin oturmadığını belirterek şu ifadeleri söyledi:

"20-21 transferimiz var. Zorlu bir süreçteyiz. Geçen haftaki Bandırmaspor maçında oyunu bölüm bölüm iyi oynadık. Savunma duruşlarımız iyiydi. Ancak hücumda daha becerili, daha üretken olmamız gerekiyor. Umuyorum Bodrum FK'ya karşı daha iyi bir görüntü ortaya koyarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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