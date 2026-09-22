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Bodrum FK'den 3 futbolcu Lüksemburg, Kosova ve Haiti milli takımlarına davet edildi

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Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK'de forma giyen Tomas Cruz, Elvir Gashijan ve Ruben Providence, ülkelerinin milli takımlarından davet aldı. Cruz Lüksemburg A Milli Takımı'na, Gashijan Kosova 21 Yaş Altı Milli Takımı'na, Providence ise Haiti A Milli Takımı'na çağrıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde (FK) forma giyen Tomas Cruz, Elvir Gashijan ve Ruben Providence, ülkelerinin milli takımlarından davet aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tomas Cruz'un UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için Lüksemburg A Milli Takımı'na, Elvir Gashijan'ın 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri kapsamında Kosova 21 Yaş Altı Milli Takımı'na, Ruben Providence'in ise CONCACAF Uluslar Ligi maçları için Haiti A Milli Takımı'na davet edildiği belirtildi.

Bu sezon Bodrum FK kadrosuna katılan üç futbolcunun milli takım daveti almasının kulüp camiasında memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, "Futbolcularımız Tomas Cruz, Elvir Gashijan ve Ruben Providence'ı tebrik ediyor, ülkelerinin milli takım formalarıyla çıkacakları karşılaşmalarda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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