Bodrum FK-Batman Petrolspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Batman Petrolspor'u sahasında 4-0 mağlup eden Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, kendileri için çok güzel bir gece olduğunu, yaklaşık 7 haftadır bugünü beklediklerini söyledi.

Bodrum FK sevenlerine, camiaya hayırlı olmasını temenni eden Yılmaz, "Bodrum FK gerçekten çok değişik bir süreç yaşıyor. Çok büyük değişim oldu. Birçok arkadaşımız ayrıldı. Bunlar bir kere de olsa lig başlamadan belki daha kolay adapte olurduk ama kamp döneminde, transferin bitmesine bir hafta kala devamlı gidenler, gelenler. Bazı arkadaşlar bırakın yeni gelen transferlerin özelliklerini, isimlerini bile yeni öğrendiler. O yüzden gerçekten zor bir süreç. Hep bahsediyorduk bize bir zaman lazım. Bu galibiyet de çok güzel yetişti." dedi.

Bir maç oynayıp ondan sonra da 3 haftalık milli maç arasına gireceklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Orada daha da iyi toparlanacağız. Belki ufak bir kamp yapacağız. Bütün arkadaşlar birbirlerinin özelliklerini de tanıyacak. Boşta olup takımında antrenman yapmayıp gelen arkadaşlar da oldu. Onların kondisyonlarını biraz daha yükselteceğiz. Bugün 4 tane yeni arkadaşımız ilk defa ilk 11 maça çıktılar. Bu bizim ne kadar zor bir iş yaptığımızı gösteriyordur. Genç oyuncular var, araya yeni gelen tecrübeliler var. Bunları inşallah önümüzdeki maç ve ondan sonraki 3 haftalık arada daha da iyi kaynaştırıp herkesin özlediği, özellikle taraftarımızın özlediği üst sıralara oynayacak bir Bodrumspor yaratmak istiyoruz. Rakibimiz de bugün ligin lideriydi. Skor 4-0 olsa da oynadığı futbolla bu ligin en iyi 3-4 takımından biri olduğunu gösterdi. Özellikle de böyle bir rakibe karşı 4-0'lık skor bizim motivasyonumuzu bundan sonraki haftalarda daha da arttıracaktır. Çok mutlu olacağız. İnşallah devamı gelecek."

Batman Petrolspor cephesi

Batman Petrolspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, çok üzgün olduklarını ifade etti.

Ağır bir mağlubiyet aldıklarını aktaran Şahin, "Bodrumspor'u kutluyorum. Geldikleri hemen hemen her pozisyonu gole çevirdiler. 5 şuttan 4 gol yedik. Biz de inanılmaz goller kaçırdık. Bu bir bahane değil tabi ama bu kadar gol kaçırıp her gelenin gol olduğu bir senaryo ne kadar denk gelir bilmiyorum ama sonuç olarak ağır bir yenilgi aldık. Bu bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu." dedi.

"Büyük takım olmak istiyorsak, büyük takım refleksi vermek istiyorsak böyle mağlubiyetler yaşamamamız gerekiyor." diyen Şahin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tabi ki kaybedeceğiz ama bunlar, bu skorlar böyle ağır olmamalı. Yani kaybedebiliriz; 2-1, 3-2, 1-0... Bunlar futbolun doğasında var ama eğer yukarılarda olmak istiyorsak ve hedefimiz oralarsa böyle ağır mağlubiyetler olmamalı. Bu bize yakışmadı. Ama oyuncularımın mücadelesinden, isteğinden memnunum. Sadece çok basit hatalar yaptık ve inanılmaz goller kaçırdık. Telafi edeceğimiz çok önemli bir maç var önümüzde; Bursa maçı. O maçta, evet şu an düştük, yerdeyiz ama kalkacağız. Bunu oyuncularım yapacaklar. Tekrar ayağa kalkacağız ve tekrar bir refleks göstereceğiz. Bu maçı telafi edecek çok önemli bir maç var önümüzde. Onu kazanmak için bu hafta her şeyi yapacağız ve çok iyi çalışmamız gereken bir maç. Üzgünüz. Kötü bir gece oldu bizim için."

Kaynak: AA