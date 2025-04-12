Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı

Minguzzi ailesini tehdit eden şahıs için karar
ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama

ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk yorum!
Esenler'de sokak ortasında eşini katleden erkek, tehditler savurup kendine zarar verdi

Eşini katletti, tehditler savurup kendine zarar verdi
Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

Bodrum FK: Antalyaspor ile Beraberlik ve Performans Değerlendirmesi

Bodrum FK: Antalyaspor ile Beraberlik ve Performans Değerlendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Antalyaspor ile oynanan 0-0 berabere kalan maçın ardından, oyuncularının kazanmak için sürekli mücadele ettiğini ve hava koşullarının oyunu etkilediğini belirtti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularım maçı kazanmak için sürekli arayış içerisindeydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, evinde Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Mücadeleye iyi başladığımızı söyleyebilirim. Özellikle maçın başında 1-2 tane pozisyon vardı, bitiricilik noktasında daha iyi olsaydık belki gol çıkarabilirdik. Hava değişimi oyunumuzu oldukça etkiledi. İlk 25 dakika oyunu kontrol ettikten sonra rüzgar ve yağmurla birlikte Antalya'nın da lehine olduğu için oyunun kontrolünü orada biraz kaybetmeye başladık. Bir duran pozisyon sonrasında Antalyaspor üst üste 2 pozisyon birden buldu. İlk yarıda maalesef gol bulmayı başaramadık. Havanın düzelmesiyle birlikte ikinci yarı gol aramaya devam ettik. 1 gol bulduk ofsayt şüpheli gibiydi benim için ama sonuçta karar verildi, golümüz geçersiz sayıldı. İki takım da bugün 3 puan için mücadele etti. O açıdan ortada bir maçtı. Bugün takım olarak istediğimizi yapamadık, takımım ve oyuncularım maçı kazanmak için sürekli arayış içerisindeydi. Kazanmak için denedik ama golü bulamadık, kabullenmemiz gerekiyor ki ortada 1 puan var ama oyuncularımın genel performansından memnunum" diye konuştu. - MUĞLA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.