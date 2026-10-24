Bodrum FK, Antalyaspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste Sarıyer'i deplasmanda 4-1, Bandırmaspor'u da evinde 2-1 yenip çıkışa geçen Bodrum Futbol Kulübü yarın Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Konuk Bodrum FK'da sakatlıkları süren forvet Celal ve orta saha Ahmet Arslan, Antalya deplasmanında yer almayacak. Tedavileri süren Brezilyalı forvet Fernando, Portekizli kaleci Sousa ve kaptan stoper Ali Aytemur'un durumları da maç günü netlik kazanacak.

Oynadığı 11 maçta 14 puanı hanesine yazdıran Bodrum FK'nın teknik direktörü Burhan Eşer galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirtti. Antalyaspor deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyacaklarını belirten Eşer, "Kazanmak için mücadele edeceğiz. İki galibiyet takıma özgüven aşıladı. Antalya'dan da iyi bir sonuçla dönüp üst sıraları zorlayacağız" dedi. Antalyaspor ise 11 hafta sonunda 18 puan topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı