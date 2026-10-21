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Bodrum FK, Antalyaspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

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Bodrum FK, Antalyaspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 25 Ekim'de Antalyaspor'a konuk olacak Bodrum FK, hazırlıklarını sürdürüyor. Üst üste iki galibiyet alan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde çalıştı; Eşer, Antalya deplasmanında seriyi sürdürmek istediklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 25 Ekim'de deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Bodrum FK, hazırlıklarına devam ediyor.

Sarıyer ve Bandırmaspor galibiyetleriyle üst üste iki maç kazanan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktörü Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'ndeki antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Eşer, gazetecilere açıklamasında, Bandırmaspor karşısında geriden gelerek kazanmalarının takımın kalitesini ve reaksiyon verme gücünü gösterdiğini söyledi.

Antalyaspor maçının zor geçeceğini vurgulayan Eşer, "Antalya zor bir deplasman. Geçen yıl Süper Lig'de oynayan kadrolarından 6-7 oyuncuyu barındırıyorlar. Son maçlarında da galip geldiler. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi takımız. Galibiyet serisini sürdürerek üst sıralara yakın olmak istiyoruz. Lig uzun bir maraton, maç maç bakarak ilerleyeceğiz." dedi.

Takımdaki rotasyon ve oyuncu durumuna da değinen Eşer, ligde geride kalan periyotta 22 futbolcuya ilk 11'de şans verdiklerini ve tüm oyuncuların kendileri için kıymetli olduğunu dile getirdi.

Eşer, Fernando, Kenan Fakılı, Ahmet ve Celal'in tedavilerinin devam ettiğini Ali Aytemur ile Diego'nun ise hafif sakatlıklarının bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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