Bodrum FK çok kritik sınavda

TRENDYOL 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Bodrum Futbol Kulübü, yarın en önemli rakiplerinden Amed Sportif'i konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Reşat Onur Coşkunses'in yöneteceği maç saat 20.00'de başlayacak. Bodrum FK'da bahis soruşturması kapsamında ceza alan Gökdeniz, Yusuf, Berşan ve Ali Aytemur'un yanı sıra sakatlığı bulunan Celal ile Angola Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda yer alan Fredy müsabakada görev yapamayacak. Haftaya lider başlayan Amed Sportif'in 4 puan gerisinde bulunan yeşil-beyazlıların teknik direktörü Burhan Eşer saha ve seyirci avantajlarını iyi kullanmak istediklerini dile getirdi.

Mücadele öncesi değerlendirmelerde Burhan Eşer, "İyi oynadığımız bir kupa maçı vardı. Bizim için iyi bir mücadele oldu. 3 haftadır kupa ve lig olmak üzere 3 deplasmana gittik. Bu hafta evimizde Amedspor'u konuk edeceğiz. Amedspor güçlü bir rakip, ligde lider durumda ve iyi oyunculara sahip. Zor bir mücadele olacak, biz de iyi oyunculara sahibiz. Taraftarımızın desteği ve iç sahadaki performansımızın verdiği öz güvenle elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz. Taraftarımızı buradan mutlu bir şekilde göndereceğiz. Güzel ve keyifli bir maç olacak. Amed Sportif teknik direktörü Sinan Kaloğlu hoca benim Diyarbakırspor'da oynadığım dönemde takım arkadaşımdı. Kendisini çok severim, benim için hem gurur verici hem de heyecanlı bir durum" dedi.