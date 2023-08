Bodrum'da Spor Yapımcısı Demir Çubukla Darp Edilerek Gasp Edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yayın yapan yerel bir televizyonun spor yapımcı-sunucusu ve aynı zamanda restoran işletmecisi Levent Bulut'un evinin bulunduğu site girişinde demir çubukla öldüresiye darp edilerek parasının gasp edilmesi ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların, Bulut'un işlettiği restoranda çalıştığı ortaya çıktı. Şüphelilerden saldırıyı gerçekleştiren Diyar K.(18) tutuklandı, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen Pazar gecesi Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki restoranını kapatan Levent Bulut, hafta sonu nakit hasılatı olan yaklaşık 100 bin TL parayı çantasına koyup motosikleti ile Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi üzerinde yaşadığı siteye geldi. Motosikletini park eden Bulut, siteye girdi. Evinin merdivenlerine yaklaşan Bulut, ağaçların arasında elinde demir sopa ile saklanan bir şahsın saldırısına uğradı. Güvenlik kamerası görüntülerinde siyah giyimli, şapkalı ve maskeli olduğu görülen saldırgan, arkasından yaklaşarak, Bulut'un başına, yüzüne, kulağına ve vücudunun çeşitli yerlerine defalarca vurarak, feci şekilde darp etti. Saldırgan, daha sonra Bulut'un taşıdığı, içerisinde yaklaşık 100 bin TL para bulunan çantayı alıp olay yerinden hızla uzaklaştı.

"Bilincini kaybetti, kanlar içerisinde yerde kaldı"

Bilincini kaybeden ve kanlar içerisinde yerde kalan Levent Bulut'u bir süre sonra komşusu fark ederek özel aracı ile hastaneye götürdü. Hayati tehlike atlatan ve bir süre yoğun bakım ünitesine alınan Bulut, birkaç saat sonra gözlerini açtı, polise ifade verdi.

"200 güvenlik kamerası incelendi"

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Bulut'un çevresindekilerin ifadelerine başvurdu, yaklaşık 200 güvenlik kamerasını inceledi. İncelemeler sonucunda saldırganın olay esnasında giydiği kıyafetler, Değirmenler mevkiinde bulundu. Soruşturmanın devamında yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından saldırıyı Bulut'un restoranında çalışan 18 yaşındaki Diyar K.'nın gerçekleştirdiği tespit edildi.

"Pusuya yatıp çelik halter barıyla saldırmış"

Olay gecesi, H.T. (17) ve S.Ş.(18) isimli şüpheli şahıslardan birinin restoran çıkışında beklediği, ikinci şahsın Levent Bulut geçiş güzergahında yer alan personel evinde gözcülük yaptığı belirlendi. Darp ve gasp olayını gerçekleştiren Diyar K.'nın şahsın ise Levent Bulut eve gelmeden 25 dakika önce gidip elinde çelik halter barı ile pusuya yattığı güvenlik kameraları ile tespit edildi. Diyar K.,'nın restoran önünde ve personel evinde bekleyen arkadaşlarından Bulut'un evine gelişini an be an haber alıp saldırıyı gerçekleştirdiği, ardından içi para dolu çantayı alıp Değirmenler mevkisine gittiği ve burada kendisine yardım eden arkadaşlarına paradan pay verdiği kaydedildi. Diyar K.'nın içi para dolu çantayı alıp siteden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettiler"

Şüphelilerin olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi restoranda çalışmaya devam ettikleri de öğrenildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından 3 şüpheli, kaldıkları personel evinde gözaltına alındı. Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. Saldırının faili Diyar K. tutuklanırken, H.T. ve S.Ş. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda gasp edilen para ise bulunamadı. - MUĞLA