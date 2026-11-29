MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde bir araya gelen frizbi sporcuları, düzenli antrenmanlarını sürdürürken sporun federasyon çatısı altında yapılandırılması ve desteklenmesi çağrısında bulundu. Yaklaşık 17 yıldır bu sporu yapan ve sahalarda, sahillerde, çim ya da salon zeminlerinde düzenli olarak bir araya gelen sporcular, haftalık çalışmalarla form tutuyor. Futbol sahası büyüklüğündeki alanda yedişer kişilik takımlarla oynanan frizbide oyuncular, disk elindeyken hareket etmeden paslaşarak rakip sayı bölgesine ulaşmaya çalışıyor.

Hakemsiz ve temassız oynanan oyunda anlaşmazlıklar sporcular arasında çözülürken centilmenlik ve fair play öne çıkıyor. Ulusal şampiyonada derece elde eden takımların yurt dışındaki turnuvalara katılabildiğini belirten sporcular, maddi imkanların çoğu zaman kendi çabalarıyla sağlandığını ifade etti. Sporcular, branşın tanınması, federasyon kurulması ve uluslararası organizasyonlarda daha güçlü yer alabilme hedefleriyle yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

DESTEK BEKLİYORLAR

Destek beklediklerini ifade eden Bodrum'da frizbi takım koçluğu yapan Cem Gürses, "Türkiye'de 20 küsur takım var, üniversitelerde birçok takım var. Bodrum'da ilk takımız diyebilirim, düzenli antrenman ve maç yapan. Takımımızda yaklaşık 40-50 oyuncu var. Aktif her hafta bir 15 kişi toplanabiliyoruz. Dışarıdan katılıma da açık, ücretsiz. Böyle sahalarda buluşabiliyoruz, sahillerde buluşabiliyoruz. Çünkü bu spor sahilde de oynanıyor, çim sahada da oynanıyor, halı sahada da oynanıyor, salonda da oynanıyor. Ülkemizde ulusal şampiyona yapılıyor. Bu ulusal şampiyonada dereceye giren takımlar yurt dışı müsabakalarına yarışmaya hak kazanıyor. Her sene Türkiye'den takımlar gidiyor farklı kategorilerde yarışmaya. Bunlardan aynı zamanda 17 yaş altı takımlarımız oluyor, 24 yaş altı daha genç takımlarımız oluyor ve kulüp takımlarımız oluyor, üniversite takımlarımız oluyor. Herkes farklı şampiyonalara gidiyor" dedi.

FEDERASYON İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Frizbinin Avrupa'da ve dünyada farklı ülkelerde yapıldığını belirten Gürses, "En büyük sorun burada bu turnuvalara katılabilmek. Çünkü Dünya Federasyonu ve Avrupa Frizbi Federasyonu bizi tanıyor. Türkiye'deki takımları tanıyorlar ama burada destek bulma anlamında herkes kendi cebinden, öğrenciler kendi cebinden ya da bir yerlerden destek, burs bularak gitmeye çalışıyorlar. Kimi zaman gidemiyorlar, o sene iptal oluyoruz. Kimi zaman gidebiliyorlar. En büyük sıkıntımız aslında böyle bir maddi destek, bir federasyonumuzun olmayışı. Sporun maalesef ki federasyon çatısı altında yapılamıyor oluşu. Sadece bir derneğimiz var. 2011 yılında bu derneği kurduk. Federasyon olmadığı için Avrupa Federasyonu, Dünya Frizbi Federasyonu'yla olan yazışmalarda kullandığımız bir dernek. Bu dernek çapında kalması çok yeterli olmuyor. Bunu branş sporu, branşlaştırma yapmak gerekiyor. Bu kadar sporcu, oyuncusu varken, dünyada bu kadar turnuvalara gidiyorken federasyonlaşma yönünde bakanlığa da başvurumuzda bulunduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı