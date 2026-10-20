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Bodrum'da 38. The Bodrum Cup, 90 tekne ve yaklaşık 1000 yelkenciyle başladı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 38. The Bodrum Cup, 90 tekne ve yaklaşık 1000 yelkencinin katılımıyla başladı. Yarış öncesinde hayatını kaybeden denizciler için denize çelenk bırakıldı; ekipler 24 Ekim'e kadar 79 deniz milinde derece arayacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 38. The Bodrum Cup Uluslararası Yelken Yarışı başladı.

Yarış öncesinde, bu yıl hayatını kaybeden The Bodrum Cup dostları ve denizciler anısına tören düzenlendi. Bodrum açıklarındaki törende Fidel Berber, Hasan Karadeniz, Aykan Er (Papaz Aykan), Necati Kocadon (Şöhret Neco), Aysun Enünlü Kurutaş, Dr. Sezgin Gökmen, Sami Akbaş, Ayla Emiroğlu, Taylan Gebeş anıldı ve denize çelenk bırakıldı.

Anma törenine Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Ali Murat Mahmat'ın yanı sıra ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, The Bodrum Cup Kurucu ve Onursal Başkanı Erman Aras ile çok sayıda yarışçı ve davetli katıldı.

24 Ekim'de sona erecek organizasyonda, 90 tekne ve yaklaşık 1000 yelkenci toplam 79 deniz millik parkurda dereceye girebilmek için yelken açtı.

Ekipler, organizasyonun ilk gününde Bodrum-Bodrum rotasındaki 12 deniz millik "SumOne" etabında kendi kategorilerinde en iyi dereceyi elde etmek için kıyasıya yarışıyor. Etabı en hızlı tamamlayan tekneye özel ödül verilecek.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, yaptığı açıklamada, Bodrum'dan Knidos'a, Ortakent'ten Yalıkavak'a uzanan rotada tüm ekiplere güzel rüzgarlar, güvenli ve keyifli bir yarış diledi.

Erman Aras da 38 yıldır aralıksız süren yarışlara katılan yerli ve yabancı yelkencilere teşekkür ederek, her zamanki gibi çok heyecanlı olduklarını, bu yıl yarışlardan elde edilen gelirin yelkenli okul gemisinin bakım ve yenileme projesinde kullanılacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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