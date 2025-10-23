Haberler

Bodrum Cup Yelken Yarışları'nda İasos-Yalıkavak Etabı Gerçekleşti

Bodrum Cup Yelken Yarışları'nda İasos-Yalıkavak Etabı Gerçekleşti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup yelken yarışlarının 37'ncisi, İasos-Yalıkavak etabı ile devam etti. Yelkenciler, tarihi kıyılardan modern marinalara performans sergileyerek denizcilik heyecanını yaşadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 37'ncisi düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 14 millik İasos-Yalıkavak etabıyla devam etti.

İasos'un tarihi kıyılarından verilen startla yelkenciler, Bodrum'un kuzeydoğusuna uzanan 14 millik parkurda yarıştı. Farklı tipte teknelerin buluştuğu etapta ekipler, tarihi kıyılardan Yalıkavak'ın modern marinasına seyretti.

Yarışmacılar, kıyı seyri boyunca hem stratejik mücadelelerini hem de denizcilik ustalıklarını sergiledi.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, İasos'ta tüm denizcilerle birlikte çok anlamlı bir gün geçirdiklerini söyledi.

Uysal, rota değişikliği sebebiyle son anda eklenen İasos etabının en sevilen etaplardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tarihi bir bölge olan İasos'ta 100'ü aşkın filomuzun ağırlanmasında bize destek veren Port Iasos Marina ve Egesu Güllük Marina'ya bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. 24 yıl sonra bu limana ilk kez gelmemize rağmen bu limanın aslında ne kadar evimiz olduğunu bir kez daha hatırladık. Bugün geri döneceğimiz Yalıkavak Marina bizim için yalnızca bir etap noktası değil, yarışın kalbi. Bugün İasos'tan Yalıkavak'a uzanacak bu özel etapla hem Ege'nin mirasını yaşatıyor hem de denizciliğin ruhunu nesillerce sürdürmenin gururunu yaşıyoruz."

Yarın Yalıkavak-Bodrum etabının geçileceği organizasyon, 25 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
