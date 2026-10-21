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Bodrum Cup'ta Bodrum-Knidos etabı 90 tekne ve yaklaşık 1000 yelkenciyle yarışıldı

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Bodrum Cup'ta Bodrum-Knidos etabı 90 tekne ve yaklaşık 1000 yelkenciyle yarışıldı
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Bodrum'da 38. The Bodrum Cup'ın ikinci gününde Bodrum-Knidos rotasındaki Ruins Luxury Resort Etabı yapıldı. 90 tekne ve yaklaşık 1000 yelkenci 20 deniz millik parkurda mücadele etti; yarış yarın Knidos-Ortakent etabıyla sürecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 38. The Bodrum Cup yelken yarışlarının ikinci gününde, Bodrum-Knidos rotasındaki Ruins Luxury Resort Etabı gerçekleştirildi.

İlçede 19-24 Ekim'de gerçekleştirilen organizasyon kapsamında 90 tekne ve yaklaşık 1000 yelkenci, 20 deniz millik parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Bodrum açıklarında başlayan yarışta yelken açan filo, Knidos'a ulaştı.

Toplam 79 deniz millik 5 etaptan oluşan organizasyon, yarın Knidos-Ortakent rotasındaki 20 deniz millik Yalıkavak Marina Etabı ile devam edecek.

Bodrum Gemisi 25 yaşında

Öte yandan, 25. yaşını kutlayan ve Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür, Sanat ve Tanıtma Vakfı bünyesinde gençleri denizcilikle buluşturan okul gemisi "Bodrum Gemisi", organizasyonun odağında yer alıyor.

Ağanlar Tersanesi'nde yenileme çalışmaları süren geminin, kısa süre içinde denizcilik eğitimleri ile uluslararası projelerde yeniden yer alması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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