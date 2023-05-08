Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Gençlerle Buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gençlerle buluşarak sorularını yanıtladı. Bodrumspor'un maçından galibiyetle dönen gençler, tezahürat ve marşlarla alana girerken coşku dolu anlar yaşandı.

Çarşı Kafe'nin yanındaki alanda 7 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde gerçekleşen buluşmaya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla milletvekili adayı Süreyya Öneş Derici, CHP İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, CHP İlçe Gençlik Kolu Başkanı Ferhat Ceyhan, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve gençler ile vatandaşlar katıldı.

Banu Tarancı'nın moderatörlüğünü yaptığı buluşma, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmaları ve soru-cevap kısmıyla devam etti.

Gençlerin sorularını heyecan ve dikkatle dinleyen Başkan Ahmet Aras, "Sizlerle birlikte olmak, sizleri dinlemek ve önümüzdeki süreci planlamak için toplandık" dedi.

Türkiye'nin geçtiği süreçten, Bodrum Belediyesi'nin gençlere yönelik projelerinden ve deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalardan da söz eden Başkan Ahmet Aras, gençlerin sorduğu sorulara da tek tek cevap verdi. Ayrıca buluşmada yer alan çocuklar da söz alarak taleplerini dile getirdi.

Toplantının devamında CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Başkan Ahmet Aras ile birlikte gençlere söz vererek, onlar için her şeyi yapacaklarını belirtti. Ayrıca Başkan Ahmet Aras da CHP'nin gençlere yönelik politikalarını tek tek sıraladı.

Şampiyonluğunu ilan eden Çağdaş Bodrum Spor ile Bodrumspor'un Altınordu galibiyetini tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, 19 Mayıs'ta Belediye Meydanı'nda gençlere armağan olarak konser düzenleyeceklerini söyledi. Aras, herkesi Sefo konderine davet etti.