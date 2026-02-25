Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'ten büyük sürpriz

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Inter'i 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. İlk maçta 3-1 kazanan Bodo, toplamda son finalist Inter'i eleyerek tarihi bir başarı elde etti.

NORVEÇ ekibi Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş karşılaşmaları dün oynanan 4 maç ile başladı. Norveç ekibi Bodo/Glimt, sahasında 3-1 kazandığı maçın rövanşında Inter'in konuğu oldu. Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Konuk ekip 58'inci dakikada Hauge ve 72'nci dakikada Evjen'in golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Inter, 76'ncı dakikada Bastoni ile durumu 2-1 yapsa da kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve son finalist Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off Turu'nda veda etti.

MANCHESTER CITY VE ATLETİCO MADRİD'İN ARDINDAN INTER'İ DE MAĞLUP ETTİ

Norveç ekibi tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nin son finalistini kupanın dışına itme başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nin grup etabında ilk 6 maçta; 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Bodo/Glimt, son iki karşılaşmada sahasında Manchester City'i 3-1, Atletico Madrid'i ise deplasmanda 2-1 mağlup ederek 9 puana ulaşmış ve 23'üncü sırada yer alarak Inter'in rakibi olmuştu. İtalyan devini iki maçta da mağlup etmeyi başaran Bodo, Son 16 Turu'nda Manchester City ya da Sporting ile karşı karşıya gelecek.

ATLETİCO, LEVERKUSEN VE NEWCASTLE DA TURLADI

Dün akşam oynanan karşılaşmaların ardından Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan 3 takım daha belli oldu. Deplasmanda 3-3'lük beraberliğin ardından sahasında Club Brugge'u 4-1 ile geçen Atletico Madrid adını bir üst tura yazdırdı. Deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Olympiakos ile golsüz berabere kalan Bayer Leverkusen de Son 16 takım arasına kaldı. Newcastle United da deplasmanda 6-1 kazandığı maçın rövanşında Karabağ'ı 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

