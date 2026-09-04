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Pilsen World Boccia Challenger Turnuvası Öncesi Kayseri'den Ziyaret

Pilsen World Boccia Challenger Turnuvası Öncesi Kayseri'den Ziyaret
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Çekya'nın Pilsen kentinde düzenlenecek Pilsen World Boccia Challenger Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve teknik heyet, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. BC3 kategorisinde yarışacak Öner Bozbıyık ve Rabia Nur Boyraz ile antrenör ve rampa operatörünün katıldığı görüşmede Kabakcı, sporculara başarılar diledi.

Çekya'nın Pilsen kentinde 7-15 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Pilsen World Boccia Challenger Turnuvası'nda Türkiye temsil edecek teknik heyet ve sporcular, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ettiler.

BC3 kadın ve erkek kategorilerinde mücadele edecek sporcular Öner Bozbıyık ve Rabia Nur Boyraz, antrenör Sema Bozbıyık ile rampa operatörü Şinasi Boyraz, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile bir araya geldi.

Ziyarette sporcularının hazırlık süreci hakkında bilgi alan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'yi ve ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporculara ve teknik ekibe başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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