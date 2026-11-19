Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Konyaspor maçının takıma moral ve öz güven kazandırdığını belirterek, Galatasaray karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Samsunspor Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında takımın son durumu ve Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konyaspor karşısında alınan galibiyetin önemine değinen Bjelica, 8 maçlık mağlubiyet serisinin ardından kazanmanın kolay olmadığını ifade etti. Bu galibiyetin takımın moralini yükseltmek, öz güvenini yeniden kazanmak ve üst sıralara yaklaşmak açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Nenad Bjelica, Konyaspor maçının ardından hazırlıklara ara vermeden başladıklarını söyledi.

"Galatasaray'a karşı fırsatları değerlendirmeliyiz"

Galatasaray'ın, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olduğunu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ettiğini belirten Bjelica, rakibin gücünün farkında olduklarını ancak kendi takımlarına güvendiklerini dile getirdi. Bjelica, "Bu maçın bizim adımıza zor geçeceğinin bilincindeyiz. Ancak takımımıza güveniyoruz. Yakalayabileceğimiz fırsatları değerlendirebilirsek galibiyet elde edebiliriz. Hedefimiz diğer bütün karşılaşmalarda olduğu gibi bu maçtan da galibiyetle ayrılmak" dedi.

Karşılaşmada agresif ve kompakt bir oyun ortaya koymaları gerektiğini vurgulayan Hırvat teknik adam, Galatasaray'ın son maçlarda kendileri seviyesindeki takımlara karşı zorlandığını gözlemlediklerini belirtti. Sahada kendi oyun anlayışlarını uygulayarak, rakibi şaşırtmak istediklerini ifade eden Bjelica, fırsat bulduklarında kontra ataklarla etkili olmayı planladıklarını kaydetti.

"Takımın geliştirmesi gereken çok şey var"

Göreve geleli yaklaşık 1 ay olduğunu hatırlatan Nenad Bjelica, takımın istediği seviyeye ulaşmasının zaman alacağını söyledi. Hem taktiksel hem teknik hem de fiziksel açıdan gelişmeleri gerektiğini belirten Bjelica, "Sahada olan 11 oyuncumuzla çok agresif bir şekilde oynamamız gerekiyor, sahanın her alanına en doğru şekilde daraltmamız gerekiyor ve kompakt bir şekilde oynamamız gerekiyor. Galatasaray'ın oynamış olduğu son karşılaşmalara baktığımızda Samsunspor seviyesinde olan takımlara karşı özellikle çok zorlandıklarını da gördük. Bizler de sahada yapmak istediklerimizi ortaya koyarak, rakibimizi de şaşırtmak ve kompakt bir şekilde oynamak istiyoruz. Fırsatları yakaladığımızda da kontratağa çıkacağımızı düşünüyorum. Bu bağlamda bir şeyler söyleyebilmek zor. Sonuç olarak rakibimiz de aslında kısmen deplasmanda oynayacak olacak. Evinde oynamayacaklar. Onlar adına da açıkçası bir deplasman sayılabilir diyebiliriz. Çünkü 50 binden fazla taraftarın önünde oynamayacaklar. Bu anlamda belki bizim adımıza bir avantaj olabilir ama Başakşehir'in sahası, zemini çok iyi olduğu için de özellikle kaliteli oyunculara, kaliteli takımlara sahip olan takımlarda, pas oyunu oynamak isteyen takımlara karşı seviyesi biraz daha yüksek olan takımlar için çok iyi bir zemin olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda da Galatasaray o anlamda bizden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ama bizler de elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koymaya çalışacağız. Rakibimizi de dediğim gibi şaşırtmak istiyoruz. İyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı