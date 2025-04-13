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Bitlisli Sporcu Yusuf Baydur, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda İki Altın Madalya Kazandı

Bitlisli Sporcu Yusuf Baydur, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda İki Altın Madalya Kazandı
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Antalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Bitlisli sporcu Yusuf Baydur, bin 500 metre ve 3 bin metrede birinci olarak Türkiye birincisi oldu.

İşitme Engelliler Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen atletizm yarışmalarında Bitlisli sporcu Yusuf Baydur iki kulvarda Türkiye birincisi oldu.

Antalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonasına Bitlisli sporcular Yusuf Baydur ve Muhammed Emin Geylani de katıldı. Yarışmanın ilk gününde bin 500 metrede Yusuf Baydur birinci olurken, Muhammed Emin Geylani ise aynı yarışmada üçüncü oldu.

Yarışmanın 2. gününde ise Yusuf Baydur 3 bin metrede birinciliği elde ederken, Muhammed Emin Geylani ise 800 metrede üçüncülüğü aldı.

Antrenör Hıdır Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hemen hemen her ilinden katılım olduğunu belirterek çekişmeli geçen yarışmada Türkiye birinciliği almanın gururunu yaşadıklarını belirtti. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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