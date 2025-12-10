Bitlisli kardeşler dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil ediyor

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde Gamze (21) ve Özlem Melek Korkmaz (19) kardeşler, muay thai ve kick boks branşlarında elde ettikleri dünya ve Avrupa derecelerinin ardından yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor. Milli formayla yeniden uluslararası arenaya çıkmak için çalışan kardeşler, Türk bayrağını bir kez daha göndere çektirmeyi hedefliyor.

Bitlis'te kız kardeş iki sporcu, katıldıkları uluslararası müsabakalarda Türkiye'nin adını zirveye taşıdı. 11 yıldır disiplinli şekilde çalışan Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Özlem Melek ve aynı bölümde 3'üncü sınıfta okuyan Gamze Korkmaz kardeşler, bugüne kadar yapılan şampiyonalarda önemli başarılara imza attı. Özlem Melek, kasım ayında Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda rakiplerini mağlup ederek, dünya şampiyonu oldu. Ablası Gamze Korkmaz ise Yunanistan'da gerçekleştirilen Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikinciliği elde etti. Teknik yetenekleri, azimleri ve disiplinleriyle dikkat çeken Korkmaz kardeşler, elde ettikleri başarılarla kendilerinden söz ettiriyor.

'İSTİKLAL MARŞI'NI OKUTMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR'

Dünya şampiyonu Özlem Melek Korkmaz, spor hayatına ablasının yönlendirmesiyle başladığını belirterek, "Ömer Uğur hocamızın yanında 10 yıldır kick boks ve muay thai branşlarında çalışıyorum. 11–30 Kasım tarihleri arasında Abu Dabi'de yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda tüm rakiplerimi yenerek birinci oldum. Ülkeme ve Bitlis'e bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmak benim için büyük onur. Tüm çocuklara, özellikle kız çocuklarına bu branşları tavsiye ediyorum. Bitlis Eren Üniversitesi'nde antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Hedefim dünya şampiyonluğunu sürdürmek." dedi.

'ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEKTEN BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ'

Gamze Korkmaz ise, "Kız kardeşimle birlikte ulusal ve uluslararası birçok derecemiz var. Yunanistan'da düzenlenen Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum. Özlem de Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Ülkemizi temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Hedefimiz her iki branşta da dünya şampiyonu olup bayrağımızı en yükseğe taşımak" diye konuştu.

'10 YILDIR ARALIKSIZ ÇALIŞIYORLAR'

Korkmaz kardeşlere antrenörlük yapan Ömer Uğur da başarıların uzun yıllara dayanan bir emeğin sonucu olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl her iki branşta da çok başarılı olduk. 10 yıldır aralıksız çalışıyorlar. Bu başarıların devamının geleceğine inanıyoruz" dedi.