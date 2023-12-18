Üye Girişi
Haberler

Bitlis'teki kayaklı koşu takımı Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Bitlis'teki kayaklı koşu takımı, Nemrut Dağı'nda antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyor. Yaz mevsiminde asfaltta çalışan sporcular, kar yağışını fırsat bilerek Nemrut Gölü çevresinde antrenmanlarını sürdürüyor. Kayaklı koşu milli takımı, Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2024 faaliyet programına hazırlık yapıyor.

Bitlis'teki kayaklı koşu takımı, şehirde tek kar alan yer olan Nemrut Dağı'nda antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyor.

Kayaklı koşu sporcuları, yaz mevsiminde asfaltta yaptıkları çalışmalardan sonra bu mevsimin ilk karında 2 bin 600 rakımlı Nemrut Gölü çevresinde antrenmanlarını sürdürüyor. Yaz boyunca formda kalmak için tekerlekli kayakla asfalt üzerinde çalışan kayakçılar, karın yüksek kesimlere yağmasını fırsat bilerek buralarda yarışmalara hazırlanmaya başladılar. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü çevresinde çalışmalarına başlayan sporcular, yüksek rakımın bu spor için en ideal ortam olduğunu, bunun da başarıya yansıdığını söylediler.

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz, Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2024 faaliyet programına hazırlık yapmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Kentte karın ilk yağdığı yer olan Nemrut Dağı'nda antrenmanlara başladıklarını belirten Doymaz, "Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 kış sezonu yarışmalarına hazırlanabilmek için her yıl olduğu gibi Nemrut'ta start verdik. Burası bizim için çok önemli bir yer. Nemrut kış ve yaz turizminin yapılabileceği güzelliklere sahip. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kayaklı koşu ailesi olarak artıyor ve çoğalıyoruz. Güzel çalışmalarımız oluyor. Yaz döneminde de güzel çalışmalarımız oldu. Yaklaşık 50'ye yakın alt yapı sporcularımızla haftanın yedi günü hocalarımızla birlikte özveri ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. İki sporcumuz bu yıl Türkiye olimpiyat hazırlık merkezine seçildi. Buraya seçilen sporcular sezon içinde Türkiye şampiyonasında ilk üçe giren sporcularımızdır. Türkiye olimpiyat hazırlık merkezine ve olimpiyat sporcusu yetiştirmek için elimizden geldikçe her yıl aynı çaba ile çalışacağız. Bu yıl itibari ile il müdürlüğümüz malzeme alımında bulundu. İnşallah o malzemelerle birlikte 2024'te çok güzel başarılar elde edeceğiz. Yapılacak yarışmalarda sporcularımız başarılar diliyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Nemrut Dağı Nemrut Gölü Bitlis Nemrut Haberler

Bakmadan Geçme

Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu? Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'te Dilara mı elendi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? Naci Görür deprem tahmini ne? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 18 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı! Kar yağacak mı, hangi tarihte? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Aralık listesi! Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2023? Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? Lazio - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lazio - Inter maçı ne zaman? Bayern Münih - Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title