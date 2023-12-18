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Bitlis'te tekerlekli kayak takımı antrenmanlara başladı

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Bitlis'te tekerlekli kayak takımı sporcuları, Nemrut Dağı eteklerinde antrenman yaparak kış sezonundaki yarışmalara hazırlanıyor.

Bitlis'te tekerlekli kayak takımı sporcuları, son yağışlarla karla kaplanan il sınırları içindeki Nemrut Dağı eteklerinde antrenman yaparak yarışmalara hazırlanıyor.

Yaz sezonunda kentin farklı noktalarındaki kara yollarında hazırlık yapan yaklaşık 50 kayakçı, yağışlarla birlikte kar üzerinde antrenmanlara başladı.

Hazırlıklarını antrenörleri eşliğinde sürdüren sporcular, kış sezonunda düzenlenecek yarışmalar için güç depoluyor.

Kayak Milli Takımı Antrenörü Sedat Doymaz, gazetecilere, sporcuları yarışmalara hazırlamak için hafta boyunca antrenman yaptıklarını söyledi.

Kış sezonu yarışmalarına hazırlanabilmek için yine Nemrut Dağı eteklerinde antrenman yaptıklarını belirten Doymaz, "Burası bizim için çok önemli bir yer. Nemrut kış ve yaz turizminin yapılabileceği güzelliklere sahip. Kayaklı koşu ailesi olarak sayımız sürekli artıyor, gençler bu spora ilgi gösteriyor. Güzel çalışmalarımız oluyor." diye konuştu.

Yaz döneminde de yoğun çalışmalar yaptıklarını anlatan Doymaz, şunları kaydetti:

"2 sporcumuz bu yıl Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne seçildi. Buraya seçilen sporcular sezon içinde Türkiye Şampiyonası'nda ilk üçe giren sporcularımızdır. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne ve olimpiyat sporcusu yetiştirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz malzeme desteğinde bulundu. 2024'te çok güzel başarılar elde edeceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA / Spor

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