Bitlis'te Beşiktaş Futbol Okulu Açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde futbol okulu açıldı.

Başarılı sporcuların Beşiktaş alt yapısına alınacağı okulun açılışını yapan Beşiktaş Futbol Okulları Denetleme ve Teknik Sorumlusu Osman Onur Kerpiçci, ülkede Beşiktaş alt yapısını güçlendiren okulların sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Okulda sporcuların ilk önce birey olmayı öğreneceklerini anlatan Kerpiçci, "Buraya gelen çocuklarımızın futbol eğitimi alması konusunda belki gücümüz yetmeyebilir ama her çocuğumuzun iyi insan olması konusunda eminiz. Büyük başkanımız Süleyman Saba'nın da dediği gibi "İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz." Çocuklarımıza futbolun temel ilkeleri arasında kulübümüzün de kültürünü yansıtacağız. Bu bölgede çocuklar yetenekleri doğrultusunda belki alt yapıya kazandırılacak." diye konuştu.

Açılış programına Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, genç sporcular ve aileleri katıldı.