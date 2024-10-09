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Bitlis Özgüzeldere Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Penaltılarla Elendi

Bitlis Özgüzeldere Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Penaltılarla Elendi
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Bitlis Özgüzeldere Spor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Onuksports Kelkit Hürriyet Spor'a penaltılar sonucunda 4-3 mağlup oldu. Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere tamamlandı.

Bitlis Özgüzlere Spor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında evinde konuk ettiği Onuksports Kelkit Hürriyet Spor'a penaltılarda mağlup oldu.

Bitlis 8 Ağustos Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan maçın ilk yarısını Bitlis Özgüzeldere Spor, 1. dakikada Mustafa Kara'nın attığı golle öne geçti. İlk yarı bu sonuçla biterken rakip takımın gölü ise 82. dakikada Talha Enes Dege'den geldi ve maç 1-1 bitti. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Onuksports Kelkit Hürriyet Spor penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak adını bir üst tura yazdırdı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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