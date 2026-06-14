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Bitlis 1916 Spor'un 3. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı

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Bitlis 1916 Spor, Bölgesel Amatör Lig play-off finalinde Çarşambaspor'u 3-2 yenerek Nesine 3. Lig'e yükseldi. Bitlis'te dev ekranda maçı izleyen binlerce kişi, galibiyeti halay, meşale ve araç konvoyuyla kutladı.

Bitlis 1916 Spor'un Bölgesel Amatör Lig play-off final maçında Çarşambaspor'u yenerek Nesine 3. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı.

İstanbul'da oynanan play-off final maçı için Bitlis Belediyesi tarafından Mevlana Parkı'nda dev ekran kuruldu.

Alanda toplanan kent sakinleri, heyecanla maçı izledi, takımları lehine tezahürat yaptı.

Normal süresi 2-2 tamamlanan maçta, ilk uzatma devresinde bulduğu golle 3-2 öne geçen Bitlis 1916 Spor karşılaşmayı kazanarak Nesine 3. Lig'e yükselmeyi başardı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla kent sakinleri caddelere çıkarak kutlamalara başladı.

Halay çeken, havai fişek patlatan ve meşale yakan taraftarlar, kentten bir takımın yıllar sonra profesyonel lige çıkmasının sevincini yaşadı.

Taraftarlar, uzun araç konvoyuyla şehir turu attı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Koray Şensoy, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş de parka kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izledi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
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