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Bitexen Antalyaspor ile Çaykur Rizespor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.