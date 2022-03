MERSİN (İHA) - - Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022 final basın toplantısı düzenlendi

Fenerbahçe ile Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, başantrenörleri ve kaptanları, birbirlerine başarılar diledi

MERSİN - Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final müsabakası öncesinde basın toplantısı gerçekleştirildi. Finale kalan Fenerbahçe ile Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi'nin başantrenörleri ve kaptanları, birbirlerine başarılar diledi.

Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Barış Salonu'nda düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası final müsabakası basın toplantısına, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serap Yücesir, TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, TBF yöneticileri ve kulüplerin başantrenörleri ile takım kaptanları katıldı. Açılış konuşmasını yapan TBF Kadın Ligleri Direktörü Murat Tümer, finallerin Mersin'de düzenlenmesinden dolayı herkesin mutlu olduğunu dile getirerek, "Bize destek veren Mersin Yenişehir Belediyesi'ne, sponsorlarımıza ve yayıncımıza çok teşekkür ederim. Turnuva başladığından bu yana birbirinden güzel müsabakalar izlettiren takımlarımıza teşekkür eder, finale kalan ekiplerimize başarılar dilerim. Finalde güzel bir mücadele daha izleyeceğimize inancım sonsuz. EuroLeague ve EuroCup 4'lü final oynamaya hak kazanan takımlarımızı da ayrıca tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ise Mersin'in basketbolda önemli bir şehir olduğunu ifade ederek, "Kadın basketbolunda yıllardır ülkemizi domine etti. 7 Mersin takımı liglerde yer alıyor. Bunlardan 5 tanesi kadın basketbol takımı. Bunun gururunu yaşıyoruz. Çok yakın zamanda Fransa'da EuroCup, İstanbul'da da EuroLeague Final-Four organizasyonları düzenlenecek. Takımlarımız eminim ki kupayı ülkemize kazandıracaklar. Buna yürekten inanıyoruz. Birbirinden güzel geçen maçlar sonucunda yarın final karşılaşması oynanacak. İki takımımıza da başarılar diliyorum. Mersin halkını organizasyona davet ediyorum. Basın mensuplarına ve Türkiye Basketbol Federasyonu çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fenerbahçe Başantrenörü Victor Lapena da Mersin'de kendini evinde gibi hissettiği söyledi. Kendisinin de İspanya'da, Akdeniz'e kıyısı olan bir bölgede yaşadığını kaydeden Lapena, "Dolayısıyla buralar bana hep kendi evimi hatırlatıyor. Ayrıca Türk halkına da çok teşekkür ediyorum. Üç senedir Fenerbahçe'de çalışıyorum ve her zaman kendimi evimde gibi hissettim, çok sıcakkanlılar, çok iyi bir ülke. Dolayısıyla hem Türkiye için hem de Türk basketbolu için her zaman en iyisini diliyorum" şeklinde konuştu.

"Yarın çok iyi bir final olacağını düşünüyorum"

Finale kalan Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi'ni tebrik eden Lapena, "Gerçekten çok iyi bir mücadele sergilediler ve finalde karşılaşacağız. Biz de Galatasaray derbisiyle başladık. Orada da çok iyi bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Yarın da çok iyi bir final olacağını düşünüyorum. ÇBK gerçekten kaliteli bir takım. Ancak bundan sonra top oyuncularda. Bundan sonra bütün performanslarını, mücadelelerini vereceklerini düşünüyorum. Onlara kendi açımızdan güveniyoruz. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

Tuğçe Canitez: "Her yerde şampiyonluğu hedefleyen bir takımız"

Takım kaptanı Tuğçe Canitez de Mersin gibi güzel bir şehirde bu kupayı oynamaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydederek, "Yarınki rakibimiz Çukurova Basketbol hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok değerli takımlardan bir tanesi. Yarın da kendi evlerinde oynama avantajları var. Antrenörümüzün de söylediği gibi derbi maçında çok iyi bir taraftar grubu bizi destekledi ve güzel bir atmosfer oldu. Ümit ediyoruz ki tekrar aynı atmosferi yaşayacağız. Fenerbahçe olarak biz her zaman her yerde şampiyonluğu hedefleyen bir takımız. Ancak rakibimizin de çok değerli bir kadrosu var. Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Her iki takıma da başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Aziz Akkaya: "Umut ediyorum yarın güzel olacak ve kupayı burada bırakmak istiyoruz"

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi Baş Antrenörü Aziz Akkaya, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Kadın basketbolunun hak ettiği değeri bir türlü bulamadığını vurgulayan Akkaya, "Aslında artık kadın basketbolu Türkiye'nin yükselen bir yeri. İki tane olimpiyat görmüş, Avrupa finali, dünya 3'üncülüğü görmüş takımımız var ama maalesef bir değer göremiyoruz. Burada şöyle mutluyum; burada çok güzel bir organizasyon var. Salon yarın büyük ihtimalle dolacak. Sonuçta baktığın zaman Avrupa'da her 2 takım da şampiyonluğa oynuyor. Belki önümüzdeki sene Süper Kupa'yı beraber oynayacağız. İnşallah bunu umut ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çukurova Basketbol'un organizasyonunu çok değerli buluyorum. Baktığınız zaman Fenerbahçe köklü bir kulüp ama diğer taraftan Çukurova Basketbol da kadın basketboluna büyük yatırımlar yapan bir kulüp. Kadın basketbolunun geleceği için burası önemli bir yer. Buna ben de değer katmak için buraya geldim. Umuyorum yarın güzel olacak ve kupayı burada bırakmak istiyoruz. Tabii ki bu kolay değil. Fenerbahçe iyi bir takım. Yarın 2 büyük takım karşılaşacak. Bütün taraftarları maç izlemeye bekliyorum, çünkü bir daha belki böyle bir şans uzun zaman denk gelmeyecek. Yarın güzel bir maç olsun. Rakibimize de başarılar diliyorum" dedi.

Esra Ural Topuz: "İlk hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz"

Çukurova Basketbol kaptanı Esra Ural Topuz ise ev sahibi olarak bu organizasyonda yer almanın kendileri için büyük bir şans olduğunu dile getirdi. Bu sene katıldıkları her kulvarda şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizen Topuz, "Bizim için hedefimizin ilk rotası burası. Biz de güzel bir basketbol oynayarak hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Burada alacağımız güzel bir sonuçla Avrupa'ya daha emin adımlarla gitmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Umarım seyir zevkinin yüksek olduğu, sağlıklı bir maç olur ve iyi olan kazanır" ifadelerini kullandı.